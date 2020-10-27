Путин поддержал запрет сравнения СССР и нацистов

Президент Владимир Путин согласился с предложением о запрете публичного сравнения и отождествления действий СССР и фашистской Германии во время Великой Отечественной.

В ходе заседания совета по культуре и искусству глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила, что книги, где отождествляются действия советских воинов и нацистов, публикуются в России без запретов и пользуются популярностью, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», – заявила парламентарий.

Она добавила, что готовит соответствующую законодательную инициативу, а в комитете подбирают правильную формулировку для проекта закона.

Глава государства поддержал эту идею. «Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», – сказал президент.

Летом Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне, которую перепечатали несколько ведущих мировых СМИ. Лондон, комментируя публикацию российского лидера, заявил, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Британия выступила против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах».

Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.

Главный редактор американского журнала National Interest, в котором статья Путина появилась на английском языке, заявил, что публикация вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.