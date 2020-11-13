Строительство новых детсадов в Кузбассе ускорили за счет бережливых технологий

Строители в Кемеровской области, где имеется отставание в сроках строительства новых детских садов по нацпроекту «Демография», стали применять инструменты бережливого производства для ускорения работ на стройплощадках и повысили выработку более чем на 10% всего за три месяца, сообщил руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Перекрестов.

«Всего за три месяца рост производительности на площадке строительства нового детского сада компании-подрядчика «Монтажнергострой» составил более 10%, а на отдельных участках и выше. Например, раньше около трех суток приходилось ожидать, пока залитый бетон в железобетонных конструкциях приобретет нужную прочность, чтобы продолжать работу. И мы решили попробовать технологию, которую обычно применяют в зимний период, подогрев бетона, это ускорило процесс на семь часов. Вдвое удалось сократить число работников, занятых монтажом железобетонных каркасов, и направить их на другие участки», – передает ТАСС слова Перекрестова.

Вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) на строительном предприятии выявили проблемные участки, на которых в процессе работы происходят значительные потери производственного времени – это затянутые по времени процессы разгрузки и загрузки материалов, длительное ожидание спецтехники, поиск необходимых инструментов.

Благодаря организации рабочих мест по принципам бережливого производства, определению четкой последовательности работ на стройплощадке, введению системы наставничества от опытных сотрудников новым временные потери на разных участках удалось сократить от 10% до 99%.

«Все это позволит предприятию быстрее выполнять работы на важных для региона социальных объектах и ускорить их ввод в эксплуатацию», – добавил Перекрестов.