Спецназовцы России и Пакистана отработали тактику беспарашютного десантирования

Военнослужащие России и Пакистана в рамках совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2020» отработали тактику беспарашютного десантирования с вертолетов отечественного производства. Тренировка прошла на базе подготовки сил специальных операций Исламской Республики Пакистан в н.п. Тарбела (Пакистан), сообщили в Минобороны России.

В тактическом эпизоде было задействовано более 150 военнослужащих подразделений сил специальных операций вооруженных сил Пакистана и роты специального назначения 49-ой общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае.

«В ходе тренировки при зависании вертолетов в воздухе на высоте около 20 метров, спецназовцы двух стран спустились на землю по специальному канату, после чего отработали порядок организации обороны района высадки подразделений, огневых засад и отражение нападения условных террористов в указанном районе», говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Для выполнения десантирования личного состава были задействованы вертолеты Ми-17 военной авиации Пакистана. Совместная тренировка по высадке тактического десанта выполнялась в рамках подготовки к проведению активной фазы учения «Дружба-2020» на базе Национального антитеррористического центра в Пабби Исламской Республики Пакистан.

Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан. Учение продлится до 19 ноября.