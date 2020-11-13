Песков разъяснил вопрос с отправкой Навального за границу

Президент Владимир Путин поручал оказать содействие решению вопроса о транспортировке блогера Алексея Навального в Германию, само решение принимали врачи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Владимир Путин «не решал, он поручил оказать все возможное содействие (транспортировке Навального), решали все-таки врачи», передает RT.

Он также отметил, что ни один запрос российской стороны «не получил ответа, все стали путаться в показаниях»: сначала вещество, которым якобы отравился Навальный, идентифицировали на Западе как «Новичок», потом – как формально не запрещенное вещество, но входящее в группу «Новичка».

«Мы заинтересованы и хотим вскрыть все обстоятельства произошедшего и докопаться до истины», – подчеркнул представитель Кремля.

Также он назвал «более чем сомнительным» повод для санкций против России из-за блогера, они «санкции были беспрецедентные по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг блогера.

Напомним, Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального».

При этом Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было.

Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».