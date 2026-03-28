Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов выразил готовность сотрудничать со следствием при условии изменения квалификации обвинения на более мягкую статью, сообщил его адвокат.
Адвокат сообщил о готовности Тимура Иванова дать показания следствию
Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов выразил готовность сотрудничать со следствием при условии изменения квалификации обвинения на более мягкую статью, сообщил его адвокат.
Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов выразил готовность дать показания по своему делу в обмен на переквалификацию обвинения – с получения взятки на злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Денис Балуев, подчеркнув: Иванов направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру и готов к досудебному соглашению, если следствие объективно и законно оценит его действия.
Адвокат также опроверг опубликованные в СМИ сведения о якобы уже заключенном соглашении между Ивановым и Генпрокуратурой. По его словам, решение о соглашении будет принято только при изменении квалификации обвинения.
Напомним, Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму порядка 1,3 млрд рублей, легализации средств, а также незаконном хранении и переделке оружия. Экс-замминистра вины не признает, почти два года находится в СИЗО. Вместе с ним по делу проходят предприниматель Сергей Бородин и глава компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.
Следствие утверждает, что Фомин предоставлял Иванову, Бородину и другим лицам имущественные услуги, освобождая их от платы за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией одного из зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве ради изменения квалификации преступлений по второму делу.
Ранее он заявил в Мещанском суде о готовности искупить вину на фронте и «погибнуть на военной операции». До этого военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО.