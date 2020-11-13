Помпео первым из госсекретарей США собрался посетить оккупированные Голаны

Майк Помпео станет первым руководителем Госдепа США, который посетит оккупированные Израилем Голанские высоты, сообщают СМИ.

Во время визита в Израиль он намерен посетить – также первым из американских дипломатов подобного ранга – и израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. Ожидается, что в Израиль Помпео прибудет в среду, передает РИА «Новости».

Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты в 1967 году в ходе Шестидневной войны. До 2019 года США считали их оккупированной территорией. Однако действующий глава американского государства Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами.