Мясников рассказал об искусственно запущенном вирусе

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал про искусственно запущенный в Австралии для сокращения популяции кроликов вирус миксоматоза, а также о том, к чему привел этот эксперимент.

Мясников рассказал в Telegram, что в 50-х годах прошлого века в Австралии был запущен в популяцию зайцев и кроликов вирус миксоматоза, через некоторое время «процесс вышел из-под контроля и произошла кроличья пандемия».

«Так что вы думаете – злобный вирус убил всех кроликов и зайцев? Нет, каток прошелся, кролики приобрели иммунитет и больше тяжело миксоматозом не болеют. Мы, конечно, не кролики (...) Только вирусам это все равно. Ну а вывод – ни одна пандемия не длится вечно! Пройдет и эта (пандемия коронавируса – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил он.

При этом врач отметил, что «очень трудно сохранять спокойствие и трезвую голову, когда из каждого «утюга» льются цифры заражений, смертей».

Ранее Мясников указал на главные ошибки при лечении коронавируса.