Мясников указал на главные ошибки при лечении коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о нескольких ошибках, которые допускают пациенты с коронавирусом при лечении на дому.

Он отметил, что не существует «радикального средства», которое мгновенно облегчает участь больного. По его словам, специальные лекарства, например хлорокин, можно использовать только по назначению врача, написал он в Telegram.

Коронавирус не стоит лечить антибиотиками, поскольку таким образом можно выработать к ним резистентность, что может вызывать проблемы в будущем, утверждает Мясников. При этом, по его словам, в борьбе с COVID-19 эта группа препаратов может и не помочь.

Кроме того, Мясников предостерег заболевших от приема разжижающих кровь препаратов. Обычно их прописывают только пациентам с тяжелым течением заболевания, которые лечатся в больницах. А люди, которые без назначения врача принимают эти препараты дома, могут оказаться на больничной койке с кровоизлияниями в мозг или желудочно-кишечными кровотечениями.

Также специалист подчеркнул, что в основном врачи лечат симптомы коронавирусной инфекции. При повышенной температуре следует принимать парацетамол, а как вспомогательные средства – витамины D, С, препараты цинка и интерфероны в каплях в нос, заметил Мясников.

Ранее Мясников заявил, что принимать душ при повышенной температуре не только можно, но и нужно, так как это облегчит состояние больного.