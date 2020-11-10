Мясников развенчал один из популярных мифов о высокой температуре

Принимать душ при повышенной температуре не только можно, но и нужно, так как это облегчит состояние больного, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Когда человек заболевает, ему говорят, что нельзя мыться. Даже прививку делают, и говорят три дня не мыться. И вот они лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно», – заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач отметил, если человек с высокой температурой сам помыться не может, его нужно обтирать - это облегчит состояние больного. По словам Мясникова, простуда не может быть препятствием для гигиены.

«Кожа начинает дышать, больному просто становится легче», – заключил телеведущий.

Ранее Мясников в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева рассказал об ошибках, которые допускают люди при лечении коронавируса.