Мясников указал на ошибки при лечении COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева рассказал об ошибках, которые допускают люди при лечении коронавируса.

Врач выразил мнение о том, что на амбулаторном этапе не нужно мешать организму бороться c патогеном. Мясников привел в пример случай, когда заболевший с легкой формой COVID-19 попал в больницу, где получил большое количество уколов в живот – в итоге он был покрыт синяками, передает РИА «Новости».

«Как человек не помер от кровоизлияния в мозг или кровотечения из желудка, непонятно», – посетовал медик.

Врач отметил, что заболевшему давали «лошадиные дозы антибиотиков» и другие серьезные препараты, следуя рекомендациям. По его словам, пациенту удалось «отбиться» и «оклематься».

Кроме того, Мясников рассказал, что многие люди, когда узнают о заражении коронавирусом, сразу начинают скупать различные препараты и проходят КТ без назначения медиков.

«Ситуация прекрасная, одышки нет, температура была два дня под 38. Ну живи и радуйся. Ну, у тебя время полежать подумать о своем о чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей», — пояснил медик.

Он задался вопросом, что делать пожилому человеку, заразившемуся коронавирусом, с хроническим заболеванием легких, ведь он должен получить квалифицированную помощь, а ее нет, так как врачи «занимаются этими напуганными людьми».

Ранее Мясников заявил, что понятие «коллективный иммунитет» не подразумевает полное исчезновение коронавируса, оно означает «вырождение» COVID-19 в ОРЗ.

За минувшие сутки в России выявили рекордные 20 тыс. 582 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 253, Санкт-Петербурге – 1 тыс. 171, Московской области – 605.