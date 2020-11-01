Мясников спрогнозировал «вырождение» коронавируса

Понятие «коллективный иммунитет» не подразумевает полное исчезновение коронавируса, оно означает «вырождение» COVID-19 в ОРЗ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Разговаривая с людьми, я только сейчас понял, что подавляющее их число, включая и врачей, неправильно толкуют понятие «коллективный иммунитет» применительно к новому коронавирусу», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что COVID-19 – это не корь, которая дает стойкий и пожизненный иммунитет.

«В отношении коронавируса «коллективный иммунитет» подразумевает вырождение COVID-19 в ОРЗ. Напомню, что четыре давно циркулирующие разновидности человеческого коронавируса, являются причиной 30% всех ОРЗ, которыми мы все болеем по несколько раз в году», – отметил врач.

Ранее Мясников перечислил четыре типа заболевания коронавирусом. По классификации Мясникова, COVID-19 переносится людьми по нескольким сценариям: бессимптомное течение болезни; коронавирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами ОРЗ; осложнения в виде нетяжелой пневмонии; агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией.