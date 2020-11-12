Опубликовано видео прибытия российских миротворцев в Лачинский коридор

В Сети опубликована видеозапись прибытия российских миротворцев в Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской сообщал, что российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин.

«На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин – совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов», – передает РИА «Новости» слова Рудского.

По его словам, «подразделения первого миротворческого батальона 15 отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни совершили трехсоткилометровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис».

Тем временем в Минобороны России сообщили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России задействуют в миротворческой операции по урегулированию нагорнокарабахского конфликта: «Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» на аэродром в город Ереван доставлено восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24. Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта». Кроме того, вертолеты доставят материально-техническое имущество и личный состав миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Напомним, Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники.