Ученые зафиксировали рост температуры во Вселенной

Ученые выяснили, что за последние 10 млрд лет температура галактик выросла в десять раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Исследователи использовали новый метод, который позволил оценить температуру газа, находящегося на разном расстоянии от Земли, то есть, имеющего разный возраст, передает РИА «Новости».

Использовав метод определения температуры по свету, ученые оценили среднюю температуру газов в далеких частях ранней Вселенной и сравнили ее с температурой в ближайших к нам частях космоса.

«Мы измеряли температуру на протяжении всей истории Вселенной. Со временем все скопления галактик становятся все горячее и горячее, потому что их гравитация притягивает к ним все больше и больше газа», – приводятся в пресс-релизе американского Университета Джона Хопкинса слова одного из авторов исследования, профессора физики и астрономии Бриса Менара.

Ученые зафиксировали постепенное повышение температуры газа от древних галактик к молодым. Средняя температура скоплений современных галактик составляет около двух миллионов Кельвинов. Это в десять раз горячее, чем десять миллиардов лет назад.

По словам авторов исследования, потепление Вселенной не имеет ничего общего с потеплением климата на Земле. Это следствие гравитационного притяжения, предсказанного в свое время теорией, согласно которой крупномасштабная структура Вселенной образуется в результате гравитационного коллапса темной материи и газа.

По словам первого автора статьи, научного сотрудника Центра космологии и физики астрономических частиц Университета штата Огайо И-Куан Чана, исследование является подтверждением основополагающей работы Джима Пиблза, лауреата Нобелевской премии по физике 2019 года, который изложил теорию формирования крупномасштабной структуры во Вселенной.

«По мере развития Вселенной гравитация объединяет темную материю и газ в галактики и скопления галактик. При этом сопротивление такое сильное, что газ все больше нагревается», – добавил Огайо И-Куан Чан.

Другими словами, Вселенная нагревается из-за естественного процесса образования галактик и межгалактических структур.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что примитивные следы нынешней или прежней жизни могут быть найдены в атмосфере Венеры, в ледниках Марса или в подледных океанах спутников газовых гигантов.