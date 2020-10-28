Ученый назвал место в Солнечной системе, где может скрываться внеземная жизнь

Примитивные следы нынешней или прежней жизни могут быть найдены в атмосфере Венеры, в ледниках Марса или в подледных океанах спутников газовых гигантов, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Для развития такой жизни вполне достаточно, по современным представлениям, стабильного места с подходящей температурой, водой и каким-то источником энергии – тепловым или химическим. Современная астрономия говорит о том, что таких мест в Солнечной системе довольно много. Это могут быть подледные океаны на спутниках планет-гигантов, венерианские облака, ледники Марса», – цитирует РИА «Новости» Петруковича.

По его словам, ничего удивительного для науки не будет, если жизнь там будет найдена. «Надо пытаться искать», – сказал Петрукович.

Ученый полагает, что обнаружение любого, даже самого примитивного биологического объекта внеземного происхождения категорически изменит взгляды человечества, радикально расширит понимание границ возможного в генетике и биохимии. «Это одна из тех задач, которая оправдает почти любые вложения», – отметил он.

По словам ученого, создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» может помочь в поиске инопланетной жизни.

«На сверхтяжелой ракете мы сможем запустить в космос десятиметровый оптический телескоп. Это позволит нам визуально намного более детально, чем сейчас, разглядеть экзопланеты в пределах нескольких десятков световых лет. Представляете, если мы где-то что-то обнаружим? Какие-то следы разумной деятельности? Это поменяет представление человеческой цивилизации о самой себе и окружающем мире, поставит новые совершенно конкретные технические задачи», – сказал он.

Помимо того, создание сверхтяжелой ракеты открывает, по сравнению с использованием традиционных носителей разных классов грузоподъемности, возможность разогнать космический аппарат для ускоренного полета к границам Солнечной системы. «Американские миссии Voyager в пути – более 40 лет, New Horizons –15 лет. Я бы так сказал, что если бы аппарат за 10 лет долетел до межзвездной среды, это было бы достижением», – сказал Петрукович.

Напомним, в сентябре стало известно, что международная группа ученых обнаружила в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. После этого в Институте космических исследований РАН сообщили, что Россия и США договорились о совместном поиске жизни на Венере.

22 октября научная публикация об обнаружении фосфинов в атмосфере Венеры была удалена из архива сайта комплекса радиотелескопов ALMA в Чили для перепроверки данных после обнаружения ошибки.