Ученые усомнились в обнаружении признаков жизни на Венере

Научная публикация об обнаружении фосфинов в атмосфере Венеры удалена из архива сайта комплекса радиотелескопов ALMA в Чили для перепроверки данных после обнаружения ошибки.

«Ведется оценка качества данных после обнаружения проблемы», – передает РИА «Новости» примечание к проекту публикации. Сама статья недоступна.

Кроме того, в соцсетях появилось сообщение команды ALMA, в котором утверждается, что вместе с профессором астрономии из Кардиффского университета Джейн Гривз (Jane Greaves) они ведут анализ изначальных данных. «Пока этот процесс не будет завершен, мы не можем сказать, повлияла ли эта проблема на обнаружение фосфина», – говорится в сообщении.

Ранее ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры бесцветный ядовитый газ фосфин. На Земле такой газ производится анаэробными микроорганизмами. В связи с этим можно предположить, что на данной планете все-таки есть жизнь, но ученые не исключают образование фосфина в результате неизвестных человеку природных процессов.