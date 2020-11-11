Запершую в шкафу на полгода младенца мать отправили в психбольницу

Продержавшую шестимесячную дочь полгода в шкафу мать в Свердловской области отправили в психоневрологический диспансер (ПНД), в охраняемое отделение, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Она помещена, как мы его называем, в «стражное отделение» не просто в ПНД, а в то, которое под охраной. Экспертизу, по моим данным, еще не закончили», – сказала ТАСС Мерзлякова.

Ранее Мерзлякова сообщала, что в ее адрес поступали два обращения в защиту матери ребенка.

Напомним, 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Одна из знакомых женщины рассказала, что после родов мать объявила всем о смерти ребенка. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника.

Ребенок был доставлен в больницу бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. Вес ребенка составляет 3 кг 100 граммов.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. В прокуратуре Свердловской области уточняли, что также возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». По делу об истязании несовершеннолетнего женщине грозит до семи лет лишения свободы