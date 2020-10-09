Врач оценила состояние полгода пробывшей в шкафу девочки

Врач-реаниматолог областной детской клинической больницы №1 Екатеринбурга Алина Панишева рассказала о состоянии шестимесячной девочки, которую мать с рождения держала в шкафу.

«Ребенок доставлен нам бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. В данный момент ребенку планируется (провести) полный комплекс обследования с целью установки точного диагноза и выявления сопутствующих патологий», – передает РИА «Новости» слова Панишевой.

Известно, что ребенок доставлялся в Екатеринбург в специальном транспортном инкубаторе: девочка перенесла полет хорошо, весь путь находясь в сознании. По словам врача, она помещена в реанимацию. Вес ребенка составляет 3 кг 100 гр.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Карпинск (Свердловская область) 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Одна из знакомых женщины рассказала, что после родов мать объявила всем о смерти ребенка. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника.

По делу об истязании несовершеннолетнего женщине грозит до семи лет лишения свободы.