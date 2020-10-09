Мать полгода прятала младенца в шкафу в Свердловской области

В городе Карпинск (Свердловская область) 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь, сообщили СМИ.

Как пишет портал e1.ru, по словам одной из знакомых женщины, после родов она рассказала всем, что ребенок умер. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника.

«Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку. Забрали ребенка сразу же к себе домой, не вызвали полицию, так как были пьяные все. А на следующий день вызвали и скорую, и полицию», – сообщила она.

Одна из местных жительниц рассказала порталу, что женщина хотела уморить дочь голодом, однако его подкармливал ее старший 13-летний сын.

Как заявил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 37-летняя женщина не состояла на учете в женской консультации в период беременности и в момент родов за помощью к врачам не обращалась.

«Возможно, роды проходили в домашних условиях. После того, как представителям МВД поступил тревожный сигнал, на адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД, которые обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, срочно организовали его отправку в местную больницу, где сейчас врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти малышку. У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания», – сообщил Горелых.

По его словам, по данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст.156 УК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка». Он добавил, что подозреваемая воспитывает, помимо сына, трехлетнюю девочку.

Напомним, в сентябре в Ленобласти несовершеннолетняя мать призналась в убийстве младенца.

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