В Ленобласти несовершеннолетняя мать призналась в убийстве младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери шестнадцатилетняя мать дала признательные показания, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

«В ходе первоначальных следственных действий подозреваемая дала признательные показания в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка. В настоящее время она задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится на сайте Следственного комитета.

Напомним, вечером 31 августа в квартире в поселке Советский Выборгского района Ленинградской области обнаружили тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии. Мать девочки пояснила, что днем у ребенка был насморк, а вечером она обнаружила, что дочь не дышит.