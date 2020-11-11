Умер премьер-министр Бахрейна

Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа умер в среду, объявил королевский двор.

В стране объявлен недельный траур, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство BNA.

Шейх Халифа ибн Салман Аль Халифа был премьер-министр Бахрейна с 19 января 1970 года. Он дольше всех в мире находился на посту премьера, хотя, в соответствии с конституцией 2002 года, потерял часть своих полномочий, уступив королю право назначать и увольнять министров.

Принц Халифа считался самым богатым членом правящей семьи и одним из крупнейших бизнесменов в Бахрейне.