Композитора Дробыша госпитализирован с коронавирусом

Композитор и продюсер Виктор Дробыш заболел коронавирусом, в данный момент он проходит лечение в стационаре.

Дробыш рассказал, что уже не первый день находится в больнице, однако «все не так страшно», передает ТАСС.

Виктор Дробыш – заслуженный артист России. Его песни исполняют Кристина Орбакайте, Валерия, Григорий Лепс и многие другие российские звезды.

Ранее коронавирусом болели певец Стас Михайлов, актриса Кристина Асмус, актриса Елена Воробей и телеведущий Оскар Кучера.