Военная разведка Чехии оценила угрозу Третьей мировой войны

Чешская военная разведка опубликовала отчет о своей работе за 2019 год, в котором оценила угрозу Третьей мировой войны, пишут СМИ.

По версии разведки, «возможный глобальный конфликт, в направлении которого следует мир, пока находится на первом этапе подготовки». Сейчас, как считают в спецслужбах Чехии, формируется «мышление тех, кто будет способен и захочет активно вступить» в конфликт, а также «определяются технические средства», передает ТАСС со ссылкой на Lidove noviny.

«Если мы не будем способны предугадать и оценить последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к взаимоуничтожению», – сказано в отчете. При этом указывается на особую опасность злоупотребления прогрессивными технологиями. Так, поводом для начала военного конфликта могут стать кибератаки или нападение с использованием гражданских беспилотников, которые можно переделать в боевые.

Кроме того, в Чехии указывают, что войну может спровоцировать усиливающаяся напряженность между супердержавами – США, Россией и Китаем. Кроме того, отмечаются значительные противоречия между государствами, которые считают себя союзниками в сфере безопасности. Разведка заявила, что слабеет институт международного права. В отчете указывается на «недостаток стандартного диалога» и усиление «конфронтации как способа решения проблем». Подчеркивается, что подвергается сомнению важность «международных институтов, военных блоков» и «соглашений о разоружении», а также «сам существующий мировой порядок».

Напомним, глава штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер предупредил об угрозе Третьей мировой войны. По мнению Картера, одним из ее катализаторов может стать экономический кризис, на который повлиял COVID-19.