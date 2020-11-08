Британский генерал заявил об угрозе третьей мировой войны

Глава штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер предупредил об угрозе третьей мировой войны на фоне пандемии коронавируса.

По мнению Картера, одним из катализаторов войны может стать экономический кризис, на который повлиял COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Генерал напомнил, что подобные ситуации уже приводили к «кризисам безопасности». Он также указал на множество региональных конфликтов, отметив, что чья-либо ошибка может привести к «масштабным последствиям».

«Я лишь говорю, что риск есть, и нам нужно его учитывать», – подчеркнул он, призвав помнить о жертвах предыдущих глобальных противостояний, чтобы не допустить их повторения.

При этом ранее на Западе назвали лучший танк для третьей мировой войны.