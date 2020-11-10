На конкурсе красоты в Новой Зеландии победила женщина-трансгендер

На конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия» впервые победила трансгендерная женщина, сообщает издание Daily Mail.

Как пишет Daily Mail, 26-летняя Ариэль Кейл, родом из Филиппин, но выросло в новозеландском Окленде. Она начала трансгендерный переход в 2017 году, а в 2020 году сделала операцию по смене пола. При этом ее родители были против этого, из-за чего девушке пришлось уйти из дома.

В настоящее время Кейл получает степень бакалавра в области дизайна одежды.

Ранее сообщалось, что пост вице-премьера и министра по делам госслужбы и государственных организаций в правительстве Бельгии заняла 57-летняя Петра де Суттер. Она стала первым трансгендером на столь высоком посту в Европе. Гинеколог по профессии Петра де Суттер сменила пол в 2004 году.

Позднее стало известно, что впервые в истории США в Сенат избрали трансгендера.