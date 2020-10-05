Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер

Пост вице-премьера и министра по делам госслужбы и государственных организаций в правительстве Бельгии заняла 57-летняя Петра де Суттер. Она стала первым трансгендером на столь высоком посту в Европе.

После вступления в должность Петра де Суттер заявила, что хочет, чтобы о ней судили по делам, а не по ее личной истории, передает ТАСС.

«С одной стороны, я не хочу, чтобы обо мне осудили по этому аспекту моей личной истории… Я хочу, чтобы обо мне судили по тому, что я делаю и что я говорю. Но, с другой стороны, я вижу, что многие на меня смотрят как на пример борьбы против дискриминации», – сказала министр в интервью бельгийскому телеканалу RTL.

Она выразила удовлетворение, что в Бельгии ее личная история не сильно интересует СМИ. «Это говорит о том, что в нашем обществе мы уже находимся на такой стадии, когда это уже не является чем-то исключительным. Но, к сожалению, во многих странах мира по-прежнему сохраняется дискриминация», – сказала министр.

Гинеколог по профессии Петра де Суттер сменила пол в 2004 году. В 2014 году она занялась политикой, став первым парламентарием-трансгендером в Бельгии. В частности, де Суттер занималась защитой прав ЛГБТ. В 2019 году она избралась в Европейский парламент от партии «зеленых».

В минувший четверг король бельгийцев Филипп принял присягу нового правительства, сформированного после многомесячного политического кризиса. Всего в правительство вошли 15 министров, в том числе семь вице-премьеров, и пять государственных секретарей. При этом новый кабинет поровну разделен между мужчинами и женщинами.

Бельгией почти 500 дней управляло правительство «текущих дел» с ограниченными полномочиями, так как полноценный кабинет министров не получалось сформировать из-за политических разногласий победивших на выборах партий. В итоге семь партий все-таки договорились о программе правительства и его составе. В переговорах принимали участие социалисты, либералы и «зеленые». Крупная партия фламандских националистов «Новый фламандский альянс» (N-VA) в формировании правительства не участвовала, она останется в оппозиции.