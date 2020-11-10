Госдеп уведомил Конгресс США о решении продать ОАЭ истребители F-35

Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении разрешить продажу Объединенным Арабским Эмиратам истребителей F-35, разведывательных беспилотников MQ-9B и другого вооружения на сумму более 23 млрд долларов.

«Сегодня уведомили Конгресс о намерении дать разрешение на предлагаемую ОАЭ покупку истребителей F-35, БПЛА MQ-9B и боеприпасов на сумму 23,37 млрд долларов для защиты от возросшей угрозы от Ирана», – написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

По информации ТАСС, Эмиратам будет продано до 50 самолетов F-35 на сумму 10,4 млрд долларов, до 18 дронов MQ-9B общей стоимостью 2,97 млрд и комплекты боеприпасов «воздух – воздух» и «воздух – поверхность» общей суммой 10 млрд.

Ранее Конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Финляндии в количестве 64 единиц на сумму до 12,5 млрд долларов.

В мае сообщалось о проблемах с поставками F-35 у компании у Lockheed Martin.

США называли F-35 единственным самолетом, способным противостоять России в случае возможного конфликта в Европе.

F-35 – истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, стоит на вооружении ряда их союзников. Программа создания F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 трлн долларов – это самая дорогая программа производства оружия в истории.