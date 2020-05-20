У Lockheed Martin возникли проблемы с поставками F-35

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin с 23 мая нарастит темпы производства истребителей пятого поколения F-35, но не сможет поставить в этом году от 18 до 24 самолетов из 141 запланированного, сообщили специализированные СМИ.

Как пишет газета «Дифенс ньюс», в связи с пандемией нового коронавируса выпуск деталей и компонентов осложнился, в результате компании пришлось сократить производство на ближайшие три месяца.

По информации издания, представители Lockheed Martin впервые уведомили заказчиков о возможных задержках в поставках 21 апреля.

«Если у нас будет возможность ускорить или восстановить темпы [производства], мы это сделаем.Если будут подвижки, в конце лета или в начале осени появится четкая картина о том, где мы будем находиться», – передает ТАСС слова вице-президента компании по программе F-35 Грега Ульмера.

Корпорация с 23 мая на заводе в штате Техас разделит персонал в 2500 человек на три группы. Каждая из них будет работать по 14 дней с неделей отдыха. После первой ротации будет принято решение о внесении корректив или продлении измененного графика до 4 сентября.

Напомним, в конце апреля в компании заявили, что коронавирус оказал серьезное влияние на авиационный бизнес американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Производство истребителей F-35 столкнулось с риском нарушения графика и срыва поставок.