Конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Финляндии

США продадут Финляндии партию истребителей F-35 в количестве 64 единиц на сумму до 12,5 млрд долларов, рассказали в Госдепартаменте США.

Помимо F-35 Штаты готовы финским ВВС 50 истребителей F/A-18E, восемь – F/A-18F и 14 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G на общую сумму до 14,7 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».

Сейчас на вооружении Финляндии стоят 62 истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, срок эксплуатации которых завершается в 2030 году.

В мае сообщалось о проблемах с поставками F-35 у компании у Lockheed Martin.