Лукашенко пояснил поручение не пускать в Белоруссию уехавших на заработки врачей

Белоруссия не против помогать другим странам в борьбе с коронавирусом и отправлять своих врачей, в том числе в Польшу, однако это необходимо делать организованно, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Предположения белорусов о том, что их кто-то где-то ждет за рубежом, и там будет хорошо, по мнению президента, является сказками. Лукашенко заявил, что предостерегал медиков от выезда за рубеж, в частности Польшу. «Недавно я говорил по поводу врачей. Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польше, в России непростая ситуация. (…) Никто не против помочь, но это должно делаться по-человечески. Мы не против того, чтобы поехали, но это должно делаться организованно», – пояснил президент, пишет БалТА.

«Хотите, чтобы мы вам [зарубежным странам] помогали, – пожалуйста. Мы вам будем помогать, будем вас консультировать, как мы с китайцами постоянно консультируемся, будем вас лечить, если это надо. Но прежде всего мы должны заботиться о своем народе, о своем государстве. Так же, как и поляки. Но это наши соседи. И польское население, поляки ни в чем не виноваты, что их руководство проводит такую политику. Они сами против такой политики. Посмотрите, до двух миллионов протесты в самой Польше. Населению Польши не нравится та политика, которую проводит там [президент Анджей] Дуда и прочие», – заявил Лукашенко.

Президент считает, что белорусских врачам не дадут нормально работать за рубежом, и они будут играть «второстепенную, третьестепенную роль».

«Поэтому я их предупреждаю: смотрите, прежде чем выехать туда. Вот в чем моя позиция, а не потому, что я тут закрылся и никого не пускаю. Мы не собираемся закрываться, мы не сможем закрыться. У нас экспортно ориентированная экономика, и мы не Америка, не Китай и даже не Россия, чтобы закрыться. Мир совершенно другой», – подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что выезжать из страны никому не запрещено. «Кто хочет, тот пусть едет. Побежал за длинным рублем – есть определенное обязательство, последствия. Как я рассказывал: работает там (длинный рубль получил), а к нам едет, чтобы медицинские услуги получить, образование и так далее. Поехал – там живи и получай эти услуги. Потому что здесь же у нас дотируется, и здравоохранение фактически за государственный счет. Образование тем более у нас государственное. Это же мы все платим за это. А он там сидит, он же не платит никаких налогов. Поэтому людям надо доносить эту правду, горькую правду, и не рассчитывать, что за нас решит кто-то какие-то вопросы», – пояснил глава республики.

Он также обратил внимание на сферу военной безопасности. «Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать», – подытожил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко поручил правительству не принимать обратно врачей, которые уезжают на заработки в Польшу, поскольку в Белоруссии «лишних врачей нет».

«Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал – назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», – заявил Лукашенко.

Лукашенко также поручил пограничникам не пускать в страну «умных» белорусов, которые выехали из республики в непростое с точки зрения пандемии коронавируса время.

Главный врач сети частных клиник в Москве, невролог Павел Бранд заявил газете ВЗГЛЯД, что белорусских врачей, которые по приезду на родину из Польши останутся без работы, с документальной точки зрения без проблем примут в России.