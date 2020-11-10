Эксперты на онлайн-площадке НОМ оценили проведение выборов в США

Эксперты в области избирательного права и процесса в формате дискуссионной онлайн-площадки «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) проанализировали американский опыт организации и проведения кампании по выборам президента США.

Участники мероприятия с опорой на подтвержденные примеры рассказали о видах нарушений в ходе прошедшего голосования, провели параллели с российским электоральным опытом, а также поделились мнением о последствиях общественно-политического кризиса, сложившегося в США к сегодняшнему дню, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод, НОМ занимается не только выборами в России, а также изучает электоральные процессы за рубежом. «Эти выборы в США мы анализировали по открытым источникам. В частности, информацию о нарушениях опубликовал американский стратегический исследовательский институт «Наследие», – пояснил он.

Так, в Пенсильвании Верховный суд предписал продолжить подсчет бюллетеней, полученных с опозданием, однако от наблюдения за данной процедурой были отстранены представители штаба Дональда Трампа. Из штата Джорджия пришла информация о ненадлежащем хранении бюллетеней (бюллетени, пришедшие с опозданием, могли смешаться с теми, которые пришли в положенный срок). В штате Пенсильвания проголосовали давно ушедшие из жизни избиратели. В Аризоне граждане не смогли проголосовать из-за ошибок, допущенных членами комиссий. Им дали ручки, не читаемые компьютерными сканами. Все это привело к тому, что результаты выборов станут известны только после разбирательств в судах, а, если суды не смогут поставить точку, то эту точку будет ставить Конгресс США. Все это затянется, скорее всего, до середины декабря.

Брод затронул также тему отсутствия реакции на нарушения со стороны российских оппозиционных политиков и организаций. По его словам, американская газета The Greanville Post обратила внимание на то, что они «закрыли глаза на нарушения, не осудив происходящее в США». «Как отметили журналисты издания, «представители оппозиции показали себя закоренелыми лицемерами», которые «не пожелали высказать осуждение в адрес США, несмотря на ряд серьезных нарушений». Такие организации как «Голос» и Шпилькин, который любит рисовать «кривые», бросая тень на российскую избирательную систему, самоустранились от анализа выборов в Америке, мотивируя это разными надуманными обстоятельства. Я считаю, это объясняется их ангажированностью. Они молчат, что означает: их мотивы скорее политические, чем связанные с совестью, моралью», – заключил эксперт.

О ключевых особенностях избирательной кампании по выборам президента США рассказал председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. По его словам, отсутствие тотального общественного контроля за всеми этапами голосования открыло возможности для массовых фальсификаций: получить бюллетени (в любом количестве) имел возможность любой желающий. Вместе с тем наблюдение за выборами в США законодательно предусмотрено, однако оно доступно не для всех категорий граждан и не во всех штатах. «В 34 штатах есть законодательная возможность для наблюдения, в других нет. Эти правила отличаются по произволу самих властей штатов. В отличие от России с США нет единых прав для наблюдателей», – пояснил Григорьев. Так, на президентских выборах, в 18 штатах наблюдателей вовсе не допустили до наблюдения: удаляли их с подсчета, располагали там, где приходилось использовать бинокль, и прибегали к другим ограничениям.

Одним из ключевых политических акторов на выборах президента США стали американские СМИ, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. «Кандидаты имели неравные возможности в информационном пространстве. Все «топовые» СМИ были на стороне одного кандидата (Джо Байдена). Соцсети также играют роль политического организатора протестных акций против действующего президента», – подчеркнул он. По сообщению эксперта, если посмотреть электоральную карту США, то пространство конкурентных выборов сократилось до шести-семи штатов, поскольку во всех остальных 40-ка с лишним штатах успех за доминирующей в них партией. Все происходящие процессы в США, резюмировал Шаповалов, сейчас имеют черты «цветной революции», а прошедшие выборы уводят страну в сторону «углубления и расширения кризиса политической системы». «Избирательная система США, которая работала достаточно успешно, справлялась с вызовами последних 20 лет, вошла в состояние острого системного кризиса. Сейчас мы можем наблюдать системный институциональный и политический кризис», – убежден эксперт.

По мнению члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонида Полякова, правовое «американское государство превращается во «власть произвола». «Каждая ветвь власти имеет политическую функцию. В зависимости от состава судов в том или ином штате принимаются соответствующие решения. Президент Буш, например, занял свой пост именно благодаря решению Верховного суда, большинство которого на тот момент состояло из консерваторов», – напомнил эксперт. Он полагает, что глобальный кризис политической системы США еще впереди: в ближайшем будущем предстоит конфликт между Верховным судом США и Палатой представителей по вопросу установления итогов президентской кампании.

Профессор Самарского государственного университета, эксперт НОМ Виктор Полянский отметил, что последние иллюзии о США как стране, где приоритет за «свободой» и «правом», рассеялись, о чем свидетельствуют ход и предварительные итоги выборов главы государства. «Истинное лицо американской демократии – помесь правого нигилизма с политическим лицемерием – мы видим сейчас. Факты показывают: американская система несовершенна, не может быть образцом для подражания. Многие страны продвинулись гораздо больше, где именно в интересах избирателя проводятся кампании», – подчеркнул профессор. Вместе с тем эксперт обратил внимание и на то, что в нашей стране «не все в порядке с добросовестной критикой» отечественной избирательной системы. «Оценщикам западной демократии нужно быть справедливее и по отношению к российской системе. Их отношение к американским выборам – оселок, на котором проверилась объективность таких «экспертов», которые трудятся на «заказчика», – заявил Полянский, подчеркнув, что США таким образом «невольно дезавуировали свою креатуру в России».

Ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев отметил архаичность избирательной системы США. «Своевременно в нее не были внесены изменения, что породило кризис доверия», – поделился мнением эксперт. Вместе с тем элиты, по словам Еремеева, не смогли договориться «о рамках приличий» на выборах, последствием чего и стал большой политический скандал. «В США есть не демократические процессы, а жесткое противостояние с использованием всех ресурсов», – резюмировал эксперт.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Джона Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Тем времен президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сфальсифицировать выборы в США.