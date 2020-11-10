Жителя Казани лишили прав за пьяную езду на электросамокате

Мировой суд Московского района Казани лишил водительских прав местного жителя Дмитрия Хотухова, который катался на электросамокате в нетрезвом состоянии.

«Мировым судьей было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишении Хотухова права управления транспортным средством», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Так как от медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Также в ГИБДД отметили, что мощность самоката, на котором ехал мужчина, составляет 600 ватт, и в соответствии с правилами дорожного движения России он подпадает под определение мопеда.

Напомним, 2 сентября стало известно, что жителя Казани могут лишить водительских прав за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии. Водитель при этом свою вину отрицал и нанял адвоката для оспаривания решения.