Песков объяснил, на что направлен план по урегулированию в Карабахе

Комплексный план мер по урегулированию ситуации в Карабахе направлен на гарантирование прекращения огня в регионе и обеспечение безопасных условий для возвращения людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Комплекс согласованных мер рассчитан на достаточно продолжительную перспективу – пятилетние сроки, которые могут продлеваться, если одна из сторон не заявит заблаговременно об обратном. Это серьезный документ, рассчитанный на перспективу, который преследует в первую очередь цели гарантированного прекращения каких-либо боевых столкновений, возвращения людей на места своего проживания, гарантируя их безопасность, и так далее», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.