Познер ответил на «простенький» вопрос про Карабах

Армения и Азербайджан абсолютно уверены в своей правоте, поэтому в ситуации с Нагорным Карабахом нет простого и логического решения, заявил телеведущий и журналист Владимир Познер.

«Спасибо за «простенький» вопрос, я очень люблю такие, когда очень легко можно ответить. Насколько я понимаю, у этого вопроса нет решения, нет простого, логического решения. Обе стороны абсолютно убеждены в своей правоте. Обе стороны абсолютно убеждены, что это их земля. И готовы ради этого, причем не просто руководство, а рядовые люди, как армяне, так и азербайджанцы, – абсолютно готовы пожертвовать своей жизнью», – приводятся слова журналиста в интервью обозревателю Александру Мельману на сайте «Познер Online».

По его мнению, в этой ситуации нет правых и виноватых, решить вопрос можно только путем «международного договора, с силовым решением».

«Не будет так, что Нагорный Карабах будет принадлежать только Армении и только Азербайджану, так не будет. Другого пути нет. Это такой узел, который не разрубается, не развязывается, кто бы что ни говорил. Это просто надо понимать. Это такая данность», – подчеркнул Познер.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ, а в Ереване на фоне заявления Пашиняна начались протесты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.