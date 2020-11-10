Заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху опубликовали на сайте Кремля

На сайте Кремля опубликовано заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

«На сайте президента Российской Федерации Путина опубликовано заявление президента Азербайджанской Республики Алиева, премьер-министра Республики Армения Пашиняна и президента Российской Федерации Путина», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие просили военное руководство страны взять ситуацию под контроль.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в ночь на вторник объявил, что под контроль Баку будут возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.