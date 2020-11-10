Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели во вторник телефонные переговоры, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждалась [ситуация] в Нагорном Карабахе», – сообщил источник ТАСС.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие просили военное руководство страны взять ситуацию под контроль.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в ночь на вторник объявил, что под контроль Баку будут возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.