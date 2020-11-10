В Астраханской области решили создать портовую ОЭЗ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Лиманском районе Астраханской области, сообщает пресс-служба кабмина.

«Согласно документу, ее объединят с уже существующей ОЭЗ промышленно-производственного типа «Лотос», в результате чего будет сформирован Каспийский кластер. Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора «Север – Юг», связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в августе врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал с членом правления – управляющим директором ООО «Сибур» Павлом Ляховичем соглашение о взаимодействии при строительстве особой экономической зоне (ОЭЗ).