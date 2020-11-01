Премьер Грузии самоизолировался после контакта с коронавирусным больным

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19.

«К сожалению, мне приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым я имел вчера длительную коммуникацию, по итогам тестирования подтвердился коронавирус. Следовательно, я перешел на самоизоляцию и продолжаю работать в этом режиме», – передает РИА «Новости» сообщение премьера.

В Грузии выявлено 40 тыс. 727 случаев инфицирования COVID-19, из них 335 летальные.

Ранее на самоизоляцию ушел глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. В ведомстве сообщили, что он контактировал с инфицированными коронавирусом людьми.