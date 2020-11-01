Украинские силовики заявили о сбитом в Донбассе беспилотнике

В Донбассе был сбит беспилотный летательный аппарат ополченцев ДНР, сообщил штаб украинской Операции объединенных сил (ООС).

Квадкоптер был замечен пролетающим линию разграничения в районе населенного пункта Водяное, говорится в сообщении штаба в Facebook.

Уточняется, что силы ООС захватили беспилотник и намерены в дальнейшем его использовать. Также отмечается, что за прошедшие сутки на участках зон ответственности бригад ОСС обстрелов зафиксировано не было.

В сентябре штаб ООС заявил о гибели украинского военного в результате обстрела со стороны ополченцев, что стало первым убийством военного ВСУ после усиления контроля за перемирием в Донбассе.

Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе в июле.