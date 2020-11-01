В Карабахе заявили о гуманитарном кризисе из-за обстрелов инфраструктуры

В Нагорном Карабахе наступил гуманитарный кризис из-за обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.

«Намеренные удары по системам жизнеобеспечения, удары по объектам электроснабжения, газопровода, дороги, включая мосты... из-за этого мы имеем сейчас глубокий гуманитарный кризис среди населения», – сказал Бегларян РИА «Новости».

В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, Армения «фактически признала свое поражение», а также сообщил, что азербайджанские военные установили контроль над 200 населенными пунктами в Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.