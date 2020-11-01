Назван снижающий риск заражения коронавирусом фактор

Люди, которые носят очки, заболевают коронавирусом в пять раз реже, сообщил доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов со ссылкой на исследования китайских ученых.

По его словам, подобная тенденция ярко проявляется именно в Китае, где непопулярны контактные линзы, и при этом многие носят очки.

«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато много (людей с проблемами зрения) носят очки более 80%. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки», – отметил ученый, пишет «Российская газета».

Нетесов напомнил, что основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз, настоятельно порекомендовав носить маски. По его словам, человек, который носит маску, не закрывая носа, все равно, что вовсе без нее. Потеря обоняния в первую очередь говорит о том, что заражение произошло через нос, а этот один из наиболее распространенных симптомов COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 18 140 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4952, Санкт-Петербурге – 854, Московской области – 535.