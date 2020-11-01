Гиперзвуковую ракету «Циркон» запустят на новых испытаниях на 1 тыс. км

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в ходе предстоящих в ноябре испытаний будет запущена на дальность около 1 тыс. км по мишени, имитирующей корабль противника, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Гиперзвуковой «Циркон» по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка 1 тыс. километров. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», – передает источник ТАСС.

Также отмечается, что «ракета должна поразить на испытаниях морской щит, имитирующий корабль противника».

Ранее сообщалось, что фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2020 года выполнит еще три испытательных пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», в том числе с поражением имитирующей авианосец морской мишени.

В начале октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Запуск ракеты был выполнен 6 октября из акватории Белого моря, боеприпас поразил морскую мишень в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» на испытаниях составила 8 скоростей звука, максимальная высота полета – 28 км.