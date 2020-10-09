Собянин призвал уставших от коронавируса москвичей продержаться до вакцинации

Москвичи устали от ограничений, введенных из-за коронавируса, но нужно продержаться до вакцинации, чтобы избежать какого-либо коллапса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев... На выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы. Но для этого надо просто собраться и сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса», – заявил Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

При этом он подчеркнул, что власти столицы «ничего не замазывают» по ситуации с коронавирусом и дают полную информацию.

«Город принимает необходимые решения. Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть», – отметил мэр.

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

Ранее, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, мэр города Сергей Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30 % своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.