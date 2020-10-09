Детские школы искусств отремонтируют по нацпроекту в Горном Алтае

Четыре детских школы искусств отремонтируют в Республике Алтай в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», сообщили в правительстве региона.

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, речь идет о школах искусств в Улагане, Онгудае, Усть-Кане, а также о детской художественной школе в Горно-Алтайске. На это из федерального бюджета Республика Алтай получит более 39 млн рублей.

Кроме того, в следующем году будет выделено более 53,814 млн рублей на ремонт и строительство сельских домов культуры. В частности, будет завершено строительство СДК на 150 человек в селе Новый Бельтир Кош-Агачского района. Новый Бельтир был построен после Чуйского землетрясения 2003 года, в его планировку тогда не включили ни одного учреждения культуры. Все эти годы помещения для клуба арендуют у частных лиц. Однако в поселении действуют девять творческих объединений, которым необходимо помещение для репетиций и выступлений.

Перечень других культурных объектов, которые будут отремонтированы по нацпроекту в следующем году, в настоящее время утверждается в федеральном центре.

В рамках национального проекта «Культура» к 2024 году планируется реализовать, в частности, следующие направления:

— построить 39 центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек;

— построить, реконструировать и капитально отремонтировать 586 сельских культурно-досуговых объектов;

— модернизировать 1060 кинозалов по всей стране;

— создать 500 виртуальных концертных залов;

— оснастить 1800 образовательных учреждений (детских школ искусств и училищ) новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

— реконструировать или капитально отремонтировать 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол;

— переоснастить 684 муниципальных библиотеки по модельному стандарту;

— обеспечить для 200 тысяч человек повышение квалификации в Центрах непрерывного образования в сфере культуры;

— обеспечить грантовую поддержку для 120 любительских творческих коллективов;

— оцифровать 48 тыс. книжных памятников для Национальной электронной библиотеки.

Всего на исполнение нацпроекта из бюджета в 2019–2024 годы планируется потратить 115,9 млрд руб. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для реализации федерального проекта «Культурная среда» — 80,8 млрд руб.

АНО «Национальные приоритеты»: информация о национальных проектах России https://srk.nationalpriority.ru