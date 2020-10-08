Кабмин Греции счел провокацией решение Турции об открытии курорта Вароша на Кипре

Греция считает решение Турции об открытии побережья Вароши - курортного района города Фамагуста, находящегося в буферной зоне Кипра, – еще одной провокацией, Анкара должна сделать шаг назад, заявил на брифинге официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

Он упомянул о решении турецкой стороны «разрешить с четверга доступ к побережью города Аммохостос (греческое название Фамагусты), которое с 1974 года остается без жителей». «Это еще один провокационный акт, который нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и противоречит недавней резолюции с выводами саммита Европейского союза», – передает ТАСС слова Пецаса.

Он подчеркнул, что правительство сразу, в том числе в заявлении премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, «самым категоричным образом осудило это решение Турции».

«Одновременно Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, в ходе которого он выразил поддержку Кипру и действиям, которые он намерен предпринять по этой теме. Ясно одно: Турция должна сделать шаг назад. Если этого не произойдет, то этот вопрос будет рассматриваться лидерами ЕС на следующей неделе на заседании Европейского совета 15 и 16 октября, поскольку он будет поднят Республикой Кипр и, конечно, Грецией», – сказал представитель кабинета.

Напомним, в начале сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принципиальная позиция Москвы по открытию курорта Вароша в Фамагусте неизменна, и данный вопрос должен решаться на основе имеющихся резолюций Совбеза ООН.

В среду МИД России счел недопустимым решение Анкары открыть город-призрак Варошу.