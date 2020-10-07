МИД счел недопустимым решение Анкары открыть город-призрак Варошу

Российская сторона считает недопустимым решение Анкары открыть город-призрак Варошу на Кипре, это создаст дополнительные сложности для решения кипрского вопроса, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

В документе отмечается, что «серьезную озабоченность вызывают заявления об открытии части Вароши – закрытого района города Фамагусты (Республика Кипр)».

«Считаем недопустимыми решения по открытию территории Вароши. Односторонние действия, нарушающие ранее принятые резолюции Совета Безопасности ООН 414 (1977), 482 (1980), 550 (1984), 789 (1992) и 2483 (2019), создают дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблематике», – передает РИА «Новости» комментарий МИД.

Там отмечается, что «Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН остается приверженной одобренным этими резолюциями модальностям урегулирования и готова оказывать необходимое содействие в их реализации».

«Полагаем, что скорейший перезапуск переговоров по окончательному решению кипрской проблемы позволил бы создать конструктивную атмосферу, способствующую нахождению компромисса, в том числе и по вопросу Вароши», – заключили в МИД.

Напомним, в начале сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принципиальная позиция Москвы по открытию курорта Вароша в Фамагусте неизменна, и данный вопрос должен решаться на основе имеющихся резолюций Совбеза ООН.

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