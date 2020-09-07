Лавров упрекнул Запад в использовании коронавируса для сведения счетов

Некоторые страны Запада использовали коронавирус для сведения счетов с неугодными правительствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров в интервью газете Phileleftheros накануне своего визита на Кипр заявил, что нужно «отложить в сторону разногласия и объединиться ради выработки жизнеспособных решений ключевых проблем современности, упрочения глобальной и региональной безопасности и стабильности».

Министр с радостью отметил, что реакция постоянных членов СБ ООН на «инициативу президента России Владимира Путина о созыве саммита «пятерки» оказалась «положительной, заинтересованной». Он выразил надежду, что саммит состоится, когда «эпидемическая обстановка станет для этого благоприятной», передает ТАСС.

Лавров отметил, что распространение коронавируса «наслоилось на целый ряд застарелых проблем»: терроризм, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и «многочисленные неурегулированные кризисы и конфликты». Однако это не привело к консолидации мирового сообщества, ряд стран Запада «стремится использовать нынешнюю неблагоприятную эпидемическую обстановку для продвижения узкокорыстных, сиюминутных интересов, сведения счетов с неугодными правительствами или политическими и экономическими конкурентами».

Лавров подчеркнул, что из-за этого «в мире усиливается конфликтность, усугубляется дефицит доверия, сужается пространство для взаимодействия по эффективному решению общих насущных вопросов».

Глава МИДа заверил «кипрских друзей», что развитие российско-турецкого сотрудничества никак не отразится на диалоге Москвы и Никосии. Россия обеспокоена регулярными кризисами в Восточном Средиземноморье и «считает недопустимыми любые действия, которые чреваты дальнейшим ростом конфликтного потенциала». Лавров считает, что «и в Никосии, и в Анкаре» есть политическая воля предотвратить «дальнейшую дестабилизацию».

Россия рассчитывает, что переговоры по кипрскому урегулированию возобновятся, как только позволит эпидемическая обстановка. Министр добавил, что Россия, как постоянный член Совбеза ООН, готова оказать содействие сторонам.

Лавров подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы по открытию курорта Вароша в Фамагусте неизменна, и данный вопрос должен решаться на основе имеющихся резолюций Совбеза ООН.

Фамагуста была покинута греками-киприотами во время оккупации северной части Кипра турецкими войсками в 1974 году. Анкара и отдельные представители турко-кипрского руководства заявляли, что хотят открыть Варошу для туристов и жителей северной части Кипра.

Лавров в ходе своего визита на Кипр планирует подписать документы относительно налогообложения.

Его визит на Кипр запланирован 8 сентября и приурочен к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений (18 августа 1960 года).

Напомним, Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией.

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