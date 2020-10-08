Шведская журналистка пожаловалась на нагрузки в российских школах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась на слишком большие, по ее мнению, нагрузки на российских школьников.

«Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий», – передает РИА «Новости» слова Лаурен.

Кроме того, по информации автора статьи, осенью школьникам часто задают задание сделать «фигурки из шишек или еще каких-то природных материалов». «Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешевке продают их измотанным родителям», – пишет журналистка.

По ее мнению, российские школы взваливают на семьи «огромную ношу», что «приводит к необходимости всеобъемлющего контроля».

Как утверждает Лаурен, если в Швеции учеба считается «веселым и добровольным процессом», то в России «с самого начала стремятся добиться полного контроля и свести на нет малейший риск, что ребенок совершит ошибку». В результате дети, по ее словам, боятся совершить ошибку, хотя это «основополагающий элемент обучения».

Напомним, в сентябре Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала, что в Санкт-Петербурге на нее «из труб» нападают комары.