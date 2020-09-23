Шведская журналистка рассказала о проблеме с комарами в Петербурге

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала, что в Санкт-Петербурге на нее «из труб» нападают комары.

Лаурен заявила, что «Санкт-Петербург стоит в дельте реки у Финского залива», и этот город «славится своим отвратительнейшим сырым климатом», передает РИА «Новости».

«Когда я переезжала туда, то думала, что это преувеличение. Но тогда я ничего не знала о комарах», – добавила автор.

По словам Лаурен, проживание у дельты реки – это «отдельная история»: «Я поняла это несколько недель назад, когда переехала в новую квартиру на Петроградском острове – одном из больших островов на реке Неве».

Журналистка рассказала, что в первый вечер в новом жилье, уже почти заснув, она услышала комариный писк.

«Комар в сентябре?!» – подумала я в полусне», – написала она.

На следующий вечер на нее снова напали комары. По словам журналистки, ей посоветовали накапать растительного масла «во все сливные трубы», чтобы свежевылупившиеся комары не смогли выбраться из воды.

«Ведь именно оттуда они появляются, а вовсе не из вентиляции, как я думала поначалу. Через несколько недель комаров не стало. Мысль о том, как комары появляются из сливных труб, очаровала меня», – призналась автор.

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