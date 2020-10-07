Расчеты С-400 Балтфлота выполнили ракетные пуски

Боевые расчеты зенитных ракетных подразделений соединения противовоздушной обороны Балтийского флота провели ракетные стрельбы из комплексов С-400 по различным целям на учениях в Астраханской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Кульминацией учений на полигоне Ашулук стали ракетные пуски комплексов С-400 по высотным, сверхзвуковым, низколетящим, маневрирующим, наземным и баллистическим мишеням, обозначающим истребители, крылатые ракеты и другое вооружение условного противника», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что боевые стрельбы проводились как со специально-оборудованных позиций, так и в ходе проведения маршей в новые позиционные районы. «Во время тактических учений особое внимание уделялось моделированию реальных боевых условий с применением условным противником средств воздушно-космического нападения», – сообщает пресс-служба.

В рамках учений специалисты ПВО Балтийского флота отрабатывали маскировку своих позиций, подготовили ракетные комплексы к боевому применению зенитных управляемых ракет в дневное и ночное время по 10 целям одновременно. В общей сложности в тактических учениях с боевой стрельбой в Астраханской области приняло участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц специальной военной техники и вооружения.

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