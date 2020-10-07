В Якутии по нацпроекту модернизировали библиотеку

Детской библиотеке города Олекминск (Якутия), прошедшей конкурсный отбор получателей субсидии из госбюджета республики, в рамках нацпроекта «Культура» присвоили статус модельной библиотеки.

Статус присвоен по региональному проекту «Культурная среда», сообщается в пресс-релизе администрации главы и правительства республики Саха (Якутия), поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Основная цель модернизации – привлечь в библиотеку новых читателей, желающих творчески развиваться и общаться в современном многофункциональном пространстве. Созданы современные комфортные условия для всех категорий пользователей с зонами отдыха, социальной адаптации и реабилитации, творческой мастерской; доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийным оборудованиям.

Проект создания детской модельной библиотеки направлен на внедрение в деятельность учреждения качественно новой технологической, информационной, досуговой инфраструктуры. Для этого из республиканского бюджета выделены средства в размере 800 тыс. рублей, а также 51 тыс. рублей из средств Олекминского района, на которые приобретены мебель и техническое оборудование.

В библиотеке при финансовой поддержке администрации района, управления культуры, молодежи, семьи и спорта появилась SMART-лаборатория с необходимым техническим оборудованием: VR-очки, графические планшеты, интерактивная доска, два набора программируемых роботов, наборы SMART-карточек 4D, четыре ноутбука, один персональный компьютер, SMART-система постановки целей.

Техническое оснащение библиотеки радикально меняет традиционные направления работы. Помещение библиотеки полностью преобразится. Создается привлекательный имидж библиотеки – новая библиотечная мебель: кафедры, стеллажи, читательские столы, стулья, и, конечно, наличие компьютеров с выходом в Интернет для пользователей.

Сотрудники библиотеки, овладевая новыми компьютерными технологиями, информационной культурой, стремятся расширить сферу услуг для читателей. Современные технологии открывают доступ к информации, а значит, к знаниям.

Происходит не просто смена вывески, появляются совершенно новые направления работы. В первую очередь, это переориентация деятельности – быть полезной не только своим читателям, но и всему населению района, отмечается в релизе. В библиотеке пользователи самостоятельно смогут найти интересующую их информацию в интернете и базах данных, работать с электронными энциклопедиями и справочниками, пользоваться электронной почтой, сканировать необходимые документы, виртуально путешествовать по достопримечательным местам реки Олекмы и мира.

Открытие детской модельной библиотеки пройдет с 28 по 31 октября 2020 года. Юным читателям малыми группами (в связи с ограничениями по эпидобстановке) будут презентованы SMART-лаборатория, компьютерная аудитория, развивающая игровая и релаксационная комнаты, просторный читальный зал с красивой трансформной мебелью, арт-зона.